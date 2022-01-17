Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi tedavi altına alındı.

Kent merkezi, Tut ve Kahta ilçelerinde 21 kişi, karbonmonoksit gazından etkilendi.

Hastanelere kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Güncel, Haber

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