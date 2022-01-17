Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezi, Tut ve Kahta ilçelerinde 21 kişi, karbonmonoksit gazından etkilendi.
Hastanelere kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri