Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si hastanede tedavi altına alındı.

12.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:06
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 2 yaralı

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dağkuyucak köyünde akşam sobaya kömür atarak uykuya dalan Emine Akın (78) ve kızları Remziye Akın (54), Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah aileden kimseyi görmeyen komşuları, şüphelenerek eve gittiklerinde aile fertlerini hareketsiz yatarken bularak güvenlik güçlerine verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 2 kişi ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine savcının gelmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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