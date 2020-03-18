Adıyaman'da siyasi partilerin il başkanları bir araya geldi Adıyaman'da siyasi partilerin il başkanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.

Adıyaman'da siyasi partilerin il başkanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP İl Başkanı Burak Binzet, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, Keleş Konağı'nda bir araya geldi.

İl başkanları, insanların sağlığının siyaset üstü olduğunu belirtti.

İl başkanları, açıklamalarında, sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederek, devletin aldığı tüm kararlara kesinlikle uyduklarını ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan 14 kuralın uygulanmasının halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA