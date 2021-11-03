Sis etkili oldu
Adıyaman ve ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman ve ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Gölbaşı
Gölbaşı ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede, sürücüler farlarını açarak ilerledi.
Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Kahta
Kahta ilçesinde de sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kahta-Diyarbakır kara yolunda sürücüler sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.