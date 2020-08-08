Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
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Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
08.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:06

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ulucami Mahallesi'nde öğleden sonra sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Tümsavaş, Kubbettin Erdil, Mahmut Nazım Gültekin, Ahmet Sertaş Gülter ve Seyit Ahmet Gülter yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, polislerin müdahalesiyle sonlanırken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

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