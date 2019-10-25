Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

25.10.2019 21:06

Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ Konutları yakınında yolda yürüyen A.S.Ş. kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile sol bacağından yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde mermi kovanı bulundu.

Kaynak: AA