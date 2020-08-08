Adıyaman'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Musalla Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye yönlendirilen polisler çevrede güvenlik tedbiri alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA