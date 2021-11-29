Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet