Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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