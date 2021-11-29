Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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