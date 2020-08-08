Adıyaman'da silahlı kavga: 5 yaralı
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Adıyaman'da silahlı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi silah ve kesici aletle yaralandı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 5 yaralı
08.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:29

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi silah ve kesici aletle yaralandı.

Olay, Adıyaman Hısnı-Mansur Kalesinde meydana geldi. Kalede karşı karşıya gelen iki grubun tartışması daha sonra silahla kavgaya dönüştü. Silahlar ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada kan aktı.

İki grup birbirine silahlar ve keçisi aletlerle saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü silahla, 2'si kesici aletle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde silah kullandığı iddia edilen 2 kişi olay yerinden kullandıkları silah ile kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak 2 kişiyi arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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