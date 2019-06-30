Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı olayda Seydi Polat, Ömer Yağız ve Mehmet Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA