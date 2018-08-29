Adıyaman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Olayda, Tevfik (44) ve Mehmet Güleşen (73) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tevfik Güleşen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.