Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi Atatürk Barajı yolu yakınlarında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, ismi henüz tespit edilemeyen şüpheliler, Emrah Bayğut (31) ile Fırat Bayğut (20)'u silahla ağır yaraladı.

Yaralılardan Emrah Bayğurt, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, Fırat Bayğut ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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