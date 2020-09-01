Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda, bacağından yaralanan A.E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan diğer kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA