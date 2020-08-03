Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde Y.Ş. ile R.D. arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D av tüfeğiyle Y.Ş'yi kolundan yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA