Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralıADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Fedai B.'nin bacağına isabet etti.

Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fedai B.'yi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis kavgaya karışanları yakalanmak için çalışma başattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

Kaynak: DHA