Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

11.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:24

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fahri av müfettişi ile avcı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Erikdere köyü yakınlarında fahri av müfettişi olduğu öğrenilen O.Ö. ile kimliği belirlenemeyen avcı arasında ruhsatının olup olmadığı sorusu üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine avcı, av tüfeğiyle ateş ederek müfettişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA