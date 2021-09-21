Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman (İHA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Olayda şahıslar birbirine pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Lütfiye G. ve Sait G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı kavgaya karışan ve iki kişinin yaralanmasına, iki aracın zarar görmesine neden olup olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

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