Adıyaman'da silah operasyonu

06.09.2019 11:10

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda av tüfeği, tabanca, muşta, bıçak, fişek ve tabanca mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çaylı köylü yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, av tüfeği, tabaca, muşta, çeşitli ebatlarda 5 bıçak, 20 fişek, 5 tabanca mermisi ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.E. gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA