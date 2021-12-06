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Adıyaman'da silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da silah operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesinde ikamet eden F.Y., isimli şahsın evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 213 adet tabanca fişeği

42 adet av fişeği ve 5 adet Şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken F.Y., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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