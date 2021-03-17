Adıyaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

17.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:12
Adıyaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, adreslerde bulunan A.İ., M.A.B. ve R.B.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:15:02. #1.16#
title