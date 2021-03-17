Adıyaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, adreslerde bulunan A.İ., M.A.B. ve R.B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN