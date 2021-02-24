Adıyaman'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
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Adıyaman'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

24.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:37
Adıyaman'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

ADIYAMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde çok sayıda silah ile yakalanan M.Ü. tutuklandı.

ADIYAMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde çok sayıda silah ile yakalanan M.Ü. tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Ü.'nün adresine operasyon düzenlendi. Arama yapılan evde; 8 tabanca, 3 av tüfeği, 13 şarjör, 173 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.Ü., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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