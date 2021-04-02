Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kaleşnikof tüfek, 3 av tüfeği, mermiler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kaleşnikof tüfek, 3 av tüfeği, mermiler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalında silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda, bir kaleşnikof tüfek ile bu silaha ait şarjör, 58 tüfek mermisi, 3 av tüfeği, bir tabanca, 44 tabanca mermisi ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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