Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, silah imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, silah imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Belören beldesinde, izinsiz ve ruhsatsız silah, mühimmat imalat ve tamir atölyesi olduğu bilgisini aldı.

Ekipler adreste yaptığı aramada, 7 av tüfeği, 4 tabanca gövdesi, 14 tüfek tetik tertibatı, 13 tüfek dipçiği, 5 tüfek namlusu, 7 tabanca namlusu, 6 tabanca üst kapağı, 84 şarjör, 83 mermi, freze makinası, metal dedektör, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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