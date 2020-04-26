Adıyaman'da, sıkı koronavirüs önlemleri
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Adıyaman'da, sıkı koronavirüs önlemleri

ADIYAMAN'da polis ekipleri, araç ile yaya trafiğine kapatılan Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı çevresinde denetimlerini sürdürürken, anonslarla koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Adıyaman'da, sıkı koronavirüs önlemleri
26.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:40

ADIYAMAN'da polis ekipleri, araç ile yaya trafiğine kapatılan Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı çevresinde denetimlerini sürdürürken, anonslarla koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. 

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor. Kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ve sağlık ekipleri sürücü ve araçlarındaki kişilerin belgelerini kontrol edip, ateşini ölçüyor. Kent merkezinde araç ile yaya trafiğine kapalı olan Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı çevresinde denetimler sürdürülürken, anonslarla koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtiliyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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