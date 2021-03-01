Adıyaman'da şiddet ve kadının güçlenmesi konularında seminer verildi
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Adıyaman'da şiddet ve kadının güçlenmesi konularında seminer verildi

01.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:18
Adıyaman'da şiddet ve kadının güçlenmesi konularında seminer verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Kadın Mesleki Gelişim Merkezi kursiyerlerine yönelik, şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi konularında eğitim verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Kadın Mesleki Gelişim Merkezi kursiyerlerine yönelik, şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi konularında eğitim verildi.

Kahta Kadın Mesleki Gelişim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Psikolog Saadet Sinem İslanmaz, katılımcılara şiddet ve şiddeti doğuran temel faktörlerle aile ve çocuk üzerindeki etkilerini anlattı.

Seminerde, ALO 183 Sosyal Destek Hattı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kamu Spotları, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve şiddeti önleme adına alınması gereken tedbirler ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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