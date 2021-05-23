Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumali Aktaş idaresindeki 01 BLP 18 plakalı kamyonet, Besni Yenikent yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 22:18:06. #1.13#

title