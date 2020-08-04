Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı
Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
04.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:30
Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hasan Değirmenci'nin kullandığı 02 HV 516 plakalı otomobil, merkeze bağlı Rezip köyü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA