Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu
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Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde serinlemek için göle giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde serinlemek için göle giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu 12 yaşındaki Faysal El Sincar, serinlemek için Gölbaşı Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Faysal gözden kayboldu.

Faysal'ın arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Faysal'ın cesedine ulaştı.

Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu
Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu
Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu
Adıyaman'da serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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