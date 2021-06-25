Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren genç boğuldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren kişi öldü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren kişi öldü.
Atatürk Barajı'nda suya giren Vedat Güven'in (25) aniden gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Güven'in cesedine ulaşıldı.
Güven'in cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya