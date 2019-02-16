Adıyaman'da Seramik Hırsızları Terasta Yakalandı

ADIYAMAN'da, bir inşaat alanındaki seramikleri çalan 2 şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından saklandıkları terasta polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına bırakılan duvar seramiklerini el arabasına yükleyen 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 kişi, malzemeleri ve el arabasını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri de şüphelilerin peşine düştü. Takviye ekip istenmesi ile mahalleyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için her yeri aradı. Hırsızların sokak içerisinde bulunan 3 katlı eve girdiklerini tespit eden ekipler, M.E. ve F.E.'yi evin terasında yakalayarak gözaltına aldı.

Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA