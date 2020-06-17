Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak
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Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak

Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak Burhaniye ilçesinde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr.

17.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:25

Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Gökhan Büyük, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın da içinde bulunduğu 16 kişilik heyet ile ilçedeki şeker otu (stevia) tesislerinde inceleme yaparken, Adıyaman'da şeker otunun tütüne alternatif olacağını söyledi. Bu yıl 20 dekarlık alanda ekim yaptıklarını anlatan Büyük, şeker otu projesini GAP idaresinin de desteklediğini söyledi.

Çoruk yolundaki stevia üretim tesislerine gelen heyet, tesis sahibi Selahattin Güvenç'den bilgi aldı. Stevia tarlasını ve fide üretim tesislerini gezen heyet daha sonra Balıkesir Büyükşehir Çifti Eğitim Merkezini de ziyaret etti. Şeker otu için ekstrasyon tesisi de kurmayı hedeflediklerini anlatan Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Gökhan Büyük, "Adıyaman Üniversitesi ve Kahta Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte GAP İdaresinin desteklediği alternatif bitki olan stevia bitkisinin Adıyaman ilinde üretimi ve şeker otu özetinin çıkarılması ile ilgili bir proje çerçevesinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesine geldik. Burada, Selahattin Güvenç beyin arazisini ziyaret ettik. İlimiz, daha önce tütün ekimi ile tütün üretimi ile anılmaktaydı. 2007 yılından itibaren tütün alımları azaldığı için üreticilere alternatif bir bitki sunulamadı. Tünün üretimi yapan küçük aile işletmelerini daha uygun bir bitki olan stevia bitkisi ile tanıştırmak istiyoruz. Bunu ilimizde yaygınlaştırmak, yaprak üretiminden şeker özeti çıkarabilmek için bir tesis kurma çabaları içerisindeyiz. Bunun için kalkınma ajansına bir proje verdik Kahta Ziraat Odası ve Adıyaman Üniversitesi olarak. Bu şekilde ilimizde şeker otu üretiminin arttırılarak bir biyo tesis ve şeker özetinin çıkarılması ile ülke ekonomisine ve ilimiz tarımsal ekonomisine katkı sağmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı da, "Tütüne alternatif olarak arayış içindeydik. Adıyaman Üniversitesindeki hocalarımızla birlikte şeker otu denemesi yaptık. Adıyaman ili Kahta ilçemizde 20 dönüm şeker otu denemesi yaptık. Biz burada da şeker otunun nasıl üretildiğini nasıl pazar bulduğunu öğrendik. 11 tane çiftçimiz ve 5 tane teknik elemanımızla birlikte bu ziyarete geldik. Selahattin hocamızın bize anlattığına göre önümüzdeki yıllarda geleceği olan bir bitki. Biz bunu gidip Adıyaman ilinde daha da geliştirmek istiyoruz. Adıyaman'daki çiftçilerimizin dışarı göç etmemesi için bir alternatif ürün olacağına inanıyoruz" dedi. Tesis sahibi Selahattin Güvenç ise, "Bu gün Adıyaman Üniversitesi stevia projesi kapsamında, 16 akademisyen, üretici ve proje yöneticisi ile birlikte ziyarette bulundular. Bu yüzden mutluyuz. İnşallah, daha da hızlı gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Adıyaman'da şeker otu tütüne alternatif olacak

Kaynak: İHA

Manşet

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