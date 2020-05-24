Adıyaman'da şehitlik ziyareti
Adıyaman'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
24.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:58
Adıyaman'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Adıyaman Şehitlik Mezarlığı'na geldi.
Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de temizlik de yaptı.
Şehit yakınları, kabir başında duygusal anlar da yaşadı.
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Kaynak: AA