Adıyaman'da şehitlik ziyareti
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Adıyaman'da şehitlik ziyareti

Adıyaman'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Adıyaman'da şehitlik ziyareti
24.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:56

Adıyaman'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Adıyaman Şehitlik Mezarlığı'na geldi.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de temizlik de yaptı.

Şehit yakınları, kabir başında duygusal anlar da yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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