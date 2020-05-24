Adıyaman'da şehitlik ziyareti Adıyaman'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Adıyaman'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Adıyaman Şehitlik Mezarlığı'na geldi.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de temizlik de yaptı.

Şehit yakınları, kabir başında duygusal anlar da yaşadı.

Kaynak: AA