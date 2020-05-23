Adıyaman'da şehit yakınları kabir ziyaretinden vazgeçmedi
Adıyaman'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyaretleri yaptı.
23.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:58
Adıyaman'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyaretleri yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Adıyaman Şehitlik Mezarlığı'na geldi.
Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları, dua etti.
Öte yandan İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, şehitlikte temizlik çalışması yaparak, mezarlıktaki bahçeyi suladı.
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Kaynak: AA