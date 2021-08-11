Adıyaman'da şehirler arası otobüsler denetlendi
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Adıyaman'da şehirler arası otobüsler denetlendi

Adıyaman'da şehirler arası otobüsler denetlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Adıyaman'da şehirler arası seyahat hizmeti veren otobüsler denetlendi.

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Adıyaman'da şehirler arası seyahat hizmeti veren otobüsler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı ile Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücü ve yolculara yönelik denetimde bulundu.

Ekipler, otobüs sürücülerine alkol muayenesi yaptı, evrakları inceledi. Yolcular da emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Denetim sonrasında ekipler, yolculara çikolata ikramında bulundu.

Denetimlerde 215 şehirler arası otobüs kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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