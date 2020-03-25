Adıyaman'da şehir içi minibüsleri denetlendi Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi minibüs taşımacılığı yapan ulaşım hatları denetlendi.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi minibüs taşımacılığı yapan ulaşım hatları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi ulaşım yapan minibüsçüleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcuları yan yana oturmaları ve düzenli dezenfekte etmeleri konusunda uyardı.

Ekipler, durdurdukları araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşları evlerine geri dönmeleri için uyardı, sürücülerden de araçta bulunan yolcuların yan yana oturmamalarını, bu yönde tedbir almalarını istedi.

Kaynak: AA