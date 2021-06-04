Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi satırla T.D'yi elinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı
Satırlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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