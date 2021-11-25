Adıyaman'da şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kadir Kelepçe idaresindeki 02 D 8026 plakalı yolcu minibüsü Kahta-Sincik kara yolu Teğmenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 5 öğrenci yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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