Adıyaman'da şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kadir Kelepçe idaresindeki 02 D 8026 plakalı yolcu minibüsü Kahta-Sincik kara yolu Teğmenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki 5 öğrenci yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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