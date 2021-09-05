Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi
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Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi

Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarık Yapıcı idaresindeki 16 BB 001 plakalı minibüs, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Burunçayır köyü yakınlarında şarampole devrildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalede yaşamını yitirdiği belirlenen Yapıcı'nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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