Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 27 UM 952 plakalı 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV'deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adıyaman
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 27 UM 952 plakalı 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV'deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adıyaman
Kaynak: DHA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
Son Dakika Haberleri