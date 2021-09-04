Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İsmet Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, merkeze bağlı Düzağaç köyü yakınlarında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Engebeli olan arazide yaralıya ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri ip yardımıyla bölgeye inerek yaralıyı bulunduğu yerden aldı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmet Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül