Adıyaman'da sansar korkusu
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Adıyaman'da sansar korkusu

Adıyaman'da sansar korkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da mahalle aralarında görülen sansar vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Adıyaman'da mahalle aralarında görülen sansar vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Daha önce Adıyaman merkez Cumhuriyet mahallesinde görülen ve kümeslere giren sansar bu kez Kayalık mahallesinde göründü.

Cumhuriyet mahallesinde taklacı güvercin kümesine girerek 21 güvercini parçalamış ve daha sonra bir otomobilin çarpması sonucu sansar ölmüştü.

Aradan geçen birkaç ay sonra Kayalık Mahallesi 3. Çevre yolunda yine sansar görüldü. Cadde üzerinde ilerleyen ve evlerin önündeki bahçelere giren sansar tavuk, horoz ve kuş besleyen vatandaşların korkulu rüyası oldu. Kümeslere girmesinden korkulan sansar için Belediye yetkililerinin harekete geçmesini istedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da sansar korkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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