Adıyaman'da samanlıktaki yangında maddi hasar oluştu - Haberler
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Adıyaman'da samanlıktaki yangında maddi hasar oluştu

Adıyaman'da samanlıktaki yangında maddi hasar oluştu
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde samanlıkta çıkan yangında maddi hasar oluştu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde samanlıkta çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tilek köyünde Mustafa Polat'a ait çiftlikteki samanlıkta henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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