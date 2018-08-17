Adıyaman'da Sahte Sağlık Raporuna 2 Tutuklama

ADIYAMAN'da sahte heyet raporu düzenlendiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçen salı günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde heyet raporu almak isteyen sağlam kişilere para karşılığı sahte rapor düzenlediği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Adıyaman