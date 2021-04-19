Adıyaman'da sahte paraya 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin TL sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin TL sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir işyerine sahte para verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, yaptığı araştırmada iş yerine sahte para verdiğini belirlediği M.E.T., A.Ş., M.Ş. ve T.A.'yı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 200 ve 100 TL'lik banknotlar halinde sahte 30 bin TL ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN