Adıyaman'da sahte paraya 4 gözaltı
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Adıyaman'da sahte paraya 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, piyasaya sahte para süren 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da sahte paraya 4 gözaltı
03.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:24

ADIYAMAN'da, piyasaya sahte para süren 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonla sahte parayı piyasaya sürdüğü belirlenen R.T., M.E.T., M.D. ve B.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada ise 100 liralık banknotlar halinde toplam 11 bin 400 lira sahte para ele geçirildi. Paraya el koyan ekipler 4 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: DHA

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