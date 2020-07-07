Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 tutuklama Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin kentte bazı iş yerlerine sahte para verildiği iddiaları üzerine düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan R.T, M.E.T, M.D. ve B.Ş'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde düzenlenen operasyonda 100 liralık banknotlar halinde toplam 11 bin 400 lira sahte para ele geçirilmişti.

Kaynak: AA