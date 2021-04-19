Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte sahte para olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheliler M.E.T, A.Ş, M.Ş. ve T.A'yı yakaladı. Zanlıların üzerinde çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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