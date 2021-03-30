Adıyaman'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte para olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda M.E.K. adlı kişinin evinde ve üst aramasında 11 sahte 200 liralık banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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