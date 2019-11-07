Adıyaman'da sahte para operasyonu

07.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:26

Adıyaman'da iş yerlerine sahte para verdikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki iş yerlerine sahte para verildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin V.P, M.B, R.A. ve A.A. olduğunu tespit etti.

Zanlıların kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler R.A. ile A.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen V.P. ve M.B'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Öte yandan, V.P'nin evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA